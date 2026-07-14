HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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14.07.2026 11:04:02
heise+ | Auf Leistung getrimmt: Die Betas von iOS, iPadOS und macOS 27 im Hands-on
Apple hat die öffentlichen Betas von iOS 27, macOS 27 & Co. bereitgestellt. Wir haben uns die Systeme angeschaut und stellen die wichtigsten Funktionen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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