Azure Holdings Aktie
WKN DE: 509746 / ISIN: GB0033692368
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08.09.2026 09:00:00
heise+ | Azure Kubernetes Service: Wie AKS Automatic die Konfiguration erleichtern soll
AKS Automatic bietet einen AKS-Cluster mit Voreinstellungen, Knotenbereitstellung und wenig Betriebsaufwand. Wir erklären, wann es besser als Standard-AKS ist.
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