NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.08.2026 15:00:00
heise+ | Bit-Rauschen: AMD startet den Nvidia-Angriff und probabilistische Prozessoren
AMD schickt das KI-System Helios ins Rennen gegen Nvidia Vera Rubin NVL72. Mehrere Teams entwickeln ungenaue, aber effiziente Rechner. Die Raspi-Aktie hebt ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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