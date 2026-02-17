KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.02.2026 15:00:00
heise+ | Bit-Rauschen: AMDs Erfolge, KI aus Bayern und ein singender CPU-Entwickler
AMD verdient glänzend. Die Telekom feiert ihr KI-Rechenzentrum, dass der Münchner Eisbach kühlt. Qualcomm verliert einen wichtigen ARM-CPU-Entwickler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
