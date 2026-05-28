Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.05.2026 07:30:00
heise+ | Bit-Rauschen: Apple bestellt bei Intel und Rechenzentren mit 10 Gigawatt
„Made in USA“ dürfte Apple zum Einkauf bei Intel animieren. Ebenfalls in den USA entstehen gasbefeuerte Monster-Rechenzentren – die Börse freuts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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