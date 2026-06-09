American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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09.06.2026 15:00:00
heise+ | Bit-Rauschen: Cyberdeck-Trend, fette Boni und RAM-lose Speicherriegel
Ein Basteltrend bringt bunte Minirechner. Chipfabrik-Angestellte erstreiten hohe Zulagen. Teures RAM führt zu kuriosen Komponenten und eine EU-CPU legt los.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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