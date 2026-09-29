NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.09.2026 17:30:00
heise+ | Bit-Rauschen: Huaweis Logic-Folding-Technik und neue KI-Konkurrenz für Nvidia
Huawei stapelt Chiplets, weil man nicht bei TSMC einkaufen darf. Der KI-Boom beschert EU-Firmen Aufwind. Neue KI-Chips rücken dichter an die von Nvidia heran.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
29.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|200,30
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.