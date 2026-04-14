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KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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14.04.2026 15:00:00

heise+ | Bit-Rauschen: KI-Boom verteuert Notebook- und Desktop-CPUs

Nach RAM- droht nun Prozessorknappheit. ARM geht als neuer CPU-Player ins Rennen. Ausgebuchte TSMC-Fabs eröffnen Chancen für andere Auftragsfertiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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