BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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11.05.2026 07:00:00
heise+ | BMW 123 xDrive im Test: Sportlichkeit mit Kompromissen
Der BMW 1er hat sich verändert. Im Test zeigt der 123 xDrive, wo er glänzt und wo er hinter den Erwartungen zurückbleibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu BMW AG
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