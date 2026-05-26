heise+ | BMW iX3: E-SUV im Test - mehr Reichweite als ich

BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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26.05.2026 07:00:00

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