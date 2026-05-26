BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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26.05.2026 07:00:00
heise+ | BMW iX3: E-SUV im Test - mehr Reichweite als ich
Die "Neue Klasse" soll einen Neuanfang in vielen Bereichen bedeuten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den BMW iX3. Wie schlägt sich das E-SUV im Test?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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