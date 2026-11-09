KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.11.2026 17:30:00
heise+ | BOAT-Plattformen im Vergleich: RPA, Low Code, Integration und agentische KI
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