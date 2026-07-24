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24.07.2026 12:00:00

heise+ | Booking.com-Phishing: So erkennen Sie gefälschte Hotel-Nachrichten

Kriminelle betreiben raffiniertes Phishing auf Kunden von Booking.com. Wir erklären Hintergründe, wie man sich schützt und wo die Plattform Luft nach oben hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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