KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 15:00:00
heise+ | Business Intelligence im KI-Zeitalter: Die neue Rolle des BI-Entwicklers
Klassisches Berichtswesen verliert an Geltung. Statt starrer Berichte liefert KI Antworten ad hoc im Dialog. BI-Entwickler bauen nun die Datenbasis für die KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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