Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A0LC3E / ISIN: US42805T1051
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31.07.2026 09:08:00
heise+ | Business-Monitor mit Doppeldisplay und 120 Hertz: Philips 24B2D5300 im Test
Philips packt zwei 24-Zoll-Displays Rücken an Rücken in ein Gehäuse. Damit taugt der 24B2D5300 fürs Kundengespräch ebenso wie als geteilter Monitor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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