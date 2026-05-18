BSI Aktie
ISIN: INE446901014
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18.05.2026 14:15:00
heise+ | C3A: Der neue BSI-Maßstab für souveräne Clouds im Überblick
Das BSI hat einen Kriterienkatalog mit Musskriterien für Cloud-Autonomie veröffentlicht, angelehnt an das EU Cloud Sovereignty Framework. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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