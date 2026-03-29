ALBERT Aktie
WKN DE: A14RA2 / ISIN: JP3126460009
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29.03.2026 14:00:00
heise+ | c’t-Story: Albert, der Geist, der in die Flasche kam
Was macht den Menschen aus? Alles vergeht mit der Zeit. Bloß eines hallt noch weit übers Grab hinaus durch alle Dimensionen: „Ich rechne, also bin ich.“Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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