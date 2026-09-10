KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.09.2026 17:30:00
heise+ | Dauer-Aufzeichnung für das Second Brain: KI-Rekorder treffen auf die DSGVO
KI-Rekorder aus China, die permanent aufzeichnen sollen, drängen auf den europäischen Markt. Doch die Vision des permanenten Mithörens kollidiert mit der DSGVO.
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