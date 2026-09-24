heise+ | Dawarich: Open-Source-Alternative zum Google Standortverlauf im Test

Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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24.09.2026 13:00:00
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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23.09.26
|Alphabet-Aktie tiefer: Google-Rechenzentrum in Kronstorf braucht weiterhin keine UVP (APA)
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23.09.26
|Google-Rechenzentrum in Kronstorf braucht weiterhin keine UVP (APA)
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23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|What to do when your Waymo holds up a Secret Service motorcade (Financial Times)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 370,00
|-3,45%
|Alphabet A (ex Google)
|301,20
|-0,03%
|Alphabet C (ex Google)
|298,20
|-0,02%
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