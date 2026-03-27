Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
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27.03.2026 07:30:00
heise+ | Den passende Basis-ETF finden: Es muss nicht immer der MSCI World sein
Wir stellen Alternativen zum MSCI World vor, die sich als Basis fürs Portfolio eignen – darunter den FTSE All-World und einen Welt-Index ohne US-Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Aktien in diesem Artikel
|Basis Corporation Registered Shs
|1 778,00
|0,68%
|MSCI
|452,80
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|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|1 488,00
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