Legacy Holdings Aktie

Legacy Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067

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23.03.2026 15:00:00

heise+ | Der Cloud-SIEM-Markt im Überblick: Von Hyperscalern und Legacy-Riesen

Ein kritischer Blick auf Architekturparadigmen, versteckte Kostenfallen und die operative Realität der führenden Anbieter und deren Kampf um Marktrelevanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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