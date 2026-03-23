Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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23.03.2026 15:00:00
heise+ | Der Cloud-SIEM-Markt im Überblick: Von Hyperscalern und Legacy-Riesen
Ein kritischer Blick auf Architekturparadigmen, versteckte Kostenfallen und die operative Realität der führenden Anbieter und deren Kampf um Marktrelevanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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