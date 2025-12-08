KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
08.12.2025 17:30:00
heise+ | DGX Spark: Nvidias Desktop-KI-Computer im Test
Nvidias DGX Spark positioniert sich als kompakte KI-Workstation mit 128 GByte Unified Memory und CUDA-Kompatibilität und eröffnet eine klar umrissene Nische.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
