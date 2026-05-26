KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.05.2026 19:00:00
heise+ | Die Messlücke: Warum keiner weiß, was KI in Unternehmen wirklich bringt
Ob sich KI-Investitionen in Unternehmen auszahlen, misst kaum jemand. Forschung, Interviews und Beobachtungen zeigen, dass die Messlücke strukturell ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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