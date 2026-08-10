InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|
10.08.2026 12:00:00
heise+ | Disney+ gegen InterDigital: Warum 4K-Streaming wegen eines Patents ausfiel
Disney erklärt den Ausfall von 4K und HDR mit einem Patenturteil. Doch worum geht es dabei eigentlich? Eine Spurensuche im HEVC-Bitstrom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterDigital IncShs
Analysen zu InterDigital IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|InterDigital IncShs
|296,60
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.