PRO HOLDINGS Aktie

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13.07.2026 12:00:00

heise+ | DJI Amflow PX Carbon Pro: E-Bike-Motor mit 1500 Watt im Test

Das DJI Amflow PX ist derart stark motorisiert, dass die Industrie über eine Selbstregulierung debattiert. Aber wie fährt es sich? Wir machen den Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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