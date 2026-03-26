DJI Holdings Aktie

DJI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1183Y / ISIN: GB00BNBNSF91

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26.03.2026 13:00:00

heise+ | DJI Avata 360 im Test: FPV-Drohne mit 8K-Rundumblick und C1-Zertifizierung

Die Antigravity A1 hatte nur kurz den Markt der 360-Grad-Drohnen für sich alleine, nun kommt DJI mit der Avata 360. Ob deren etwas anderes Konzept überzeugt?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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