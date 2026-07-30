DJI Holdings Aktie

DJI Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1183Y / ISIN: GB00BNBNSF91

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 14:00:00

heise+ | DJI Osmo Pocket 4P im Test: Doppelkamera mit hohem Dynamikumfang

Die Gimbal-Kamera Osmo Pocket 4P kommt mit Doppelobjektiv, bietet hohen Dynamikumfang und 4K-Zeitlupe. Kann sie sich gegen die Insta360 Luna Ultra behaupten?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DJI Holdings PLC

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.