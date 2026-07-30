DJI Holdings Aktie
WKN DE: A1183Y / ISIN: GB00BNBNSF91
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30.07.2026 14:00:00
heise+ | DJI Osmo Pocket 4P im Test: Doppelkamera mit hohem Dynamikumfang
Die Gimbal-Kamera Osmo Pocket 4P kommt mit Doppelobjektiv, bietet hohen Dynamikumfang und 4K-Zeitlupe. Kann sie sich gegen die Insta360 Luna Ultra behaupten?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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