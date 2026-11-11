BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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11.11.2026 07:00:00
heise+ | E-Auto BYD mit Blade-Batterie 2.0: Blitzartig geladen
In neun Minuten von zehn auf 97 Prozent: Das ist das Versprechen, das BYD für die neue Blade-Batterie 2.0 macht. Was ist der technische Hintergrund?
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05.09.26
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Analysen zu BYD Co. Ltd.
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