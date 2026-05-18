Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006
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18.05.2026 07:00:00
heise+ | E-Auto Hyundai Ioniq 6 im Test: Liebe auf den zweiten Blick
Der Hyundai Ioniq 6 ist weder optisch Everybody's Darling noch praktisch. Im Test zeigt er aber Qualitäten, die ihn zu einer Empfehlung machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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