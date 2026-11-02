Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
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02.11.2026 07:00:00
heise+ | E-Auto Kia EV2 mit 61 kWh im Test: Großer Speicher - ein Gewinn im Alltag?
Der Kia EV2 überzeugt auch mit der größeren von zwei Batterien im Test. Arbeiten muss der Hersteller weiterhin an seiner Software.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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