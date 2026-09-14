Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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14.09.2026 07:00:00

heise+ | E-Auto Mercedes GLB 250+ im Test: Was das SUV besser als die Limousine macht

Mercedes GLB 250+

Mercedes leistet sich den Luxus ähnlich großer SUVs mit einer breiten Antriebspalette. Was spricht für den GLB, der etwas weniger teuer ist als der größere GLC?

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