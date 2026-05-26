Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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26.05.2026 10:30:00
heise+ | E-Bikes von Bosch, Pinion und Shimano im Test: Alltag und Reichweite
Für ein E-Bike, das nützlich ist und Spaß macht, braucht es keine Fabelwerte bei der Motorleistung. Die drei Testkandidaten punkten mit Nutzwert und Features.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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