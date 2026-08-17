Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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17.08.2026 07:09:00
heise+ | E-Kleinwagen Cupra Raval im Test: Volkswagen kommt spät, überzeugt aber
Der Cupra Raval ist der erste Volkswagen auf Basis des MEB+. Er überzeugt bei Platzangebot, Antrieb und Ladeleistung. Billig ist er allerdings nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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