ZEEKR Aktie
WKN DE: A4ZZZZ / ISIN: US98923K1034
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01.06.2026 07:00:00
heise+ | E-SUV Zeekr 7X AWD im Test: Kräftiger Stromfresser
100 kWh und 480 kW Ladeleistung wären überzeugende Langstrecken-Argumente für den Zeekr 7X AWD, würde er weniger verbrauchen. Die Bedienung ist eine Zumutung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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