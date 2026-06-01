ZEEKR Aktie

ZEEKR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4ZZZZ / ISIN: US98923K1034

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01.06.2026 07:00:00

heise+ | E-SUV Zeekr 7X AWD im Test: Kräftiger Stromfresser

100 kWh und 480 kW Ladeleistung wären überzeugende Langstrecken-Argumente für den Zeekr 7X AWD, würde er weniger verbrauchen. Die Bedienung ist eine Zumutung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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