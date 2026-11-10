Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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10.11.2026 09:00:00
heise+ | Eigener Medienserver statt Netflix: So funktioniert Jellyfin
Wer eigene Filme, Serien und Songs auf jedem heimischen Gerät abspielen will, aber keine Lust auf Netflix & Co. hat, baut sich einen eigenen Streamingdienst.
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