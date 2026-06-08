Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.06.2026 09:00:00
heise+ | Einstieg in Kurzbefehle: So geht's auf iPhone, iPad, Apple Watch und Mac
Mit der Kurzbefehle-App automatisieren Sie Aufgaben auf allen wichtigen Apple-Geräten. Wir zeigen von Grund auf, wie Sie die Shortcuts erstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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