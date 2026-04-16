Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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16.04.2026 09:45:00
heise+ | Elektro-SUVs und Hybride im Vergleich: Das kosten BMW iX3 und Mercedes-Benz GLC
BMW iX3 und Mercedes GLC buhlen um ähnliche Kunden und konkurrieren mit hauseigenen Plug-in-Hybriden. Am Ende entscheiden wohl die Kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
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