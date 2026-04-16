Mercedes-Benz Group Aktie

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16.04.2026 09:45:00

heise+ | Elektro-SUVs und Hybride im Vergleich: Das kosten BMW iX3 und Mercedes-Benz GLC

BMW iX3 und Mercedes GLC buhlen um ähnliche Kunden und konkurrieren mit hauseigenen Plug-in-Hybriden. Am Ende entscheiden wohl die Kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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