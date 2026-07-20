Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
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20.07.2026 07:00:00
heise+ | Elektroauto Kia EV2 im Test: Kurz und gut
Gemessen daran, dass der EV2 ein Kleinwagen ist, fährt er ziemlich erwachsen und ist auch mit der kleinen Batterie empfehlenswert, sofern das Profil stimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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