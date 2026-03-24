Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.03.2026 11:15:00
heise+ | Elektroauto VW ID.7 GTX Tourer im Test: Des Namens Passat würdig
Der VW ID.7 ist eines der meistverkauften E-Autos in Deutschland und ziemlich gut, aber nirgends herausragend. Der Allradantrieb im GTX hat nicht nur Vorteile.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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