Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|
03.03.2026 09:00:00
heise+ | Elektroauto Xpeng G9 im Test: Lädt schneller als erlaubt
Das E-SUV G9 soll mit bis zu 525 kW laden können. Von 10 auf 80 Prozent lädt er in 12 Minuten. Doch für Xpeng bleibt noch einiges zu tun.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xpeng
|Keine Nachrichten verfügbar.