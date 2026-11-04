TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
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04.11.2026 09:00:00
heise+ | Entra ID: Multi-Faktor-Authentifizierung gegen Session-Token-Diebstahl absichern
MFA in Entra ID wiegt in falscher Sicherheit – mit gestohlenen Sitzungstokens lässt sie sich umgehen. Admins müssen Conditional Access richtig konfigurieren.
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