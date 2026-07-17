Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.07.2026 10:30:00
heise+ | Entwickler unter Zugzwang: Apples neue Auflagen für iOS 27, macOS 27 und Co.
Apple dreht an vielen Developer-Stellschrauben: Xcode 27 killt die Intel-Ära, der verpflichtende UIScene-Lebenszyklus nötigt zum Umbau. Das kommt im Herbst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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