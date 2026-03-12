Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
12.03.2026 15:04:00
heise+ | Erste Details zum VW ID.3 Neo: Vieles wird besser - die Ladeleistung nicht
E-Autos müssen bei VW künftig eine größere Rolle spielen. Dafür schiebt der Konzern zahlreiche Neuerungen an, die unter anderem aus dem ID.3 den ID.3 Neo macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!