Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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12.03.2026 15:04:00

heise+ | Erste Details zum VW ID.3 Neo: Vieles wird besser - die Ladeleistung nicht

E-Autos müssen bei VW künftig eine größere Rolle spielen. Dafür schiebt der Konzern zahlreiche Neuerungen an, die unter anderem aus dem ID.3 den ID.3 Neo macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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