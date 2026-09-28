Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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28.09.2026 13:57:00
heise+ | Erste Proberunde im VW ID. Tiguan, dem Nachfolger von VW ID.4 und ID.5
Volkswagen ersetzt Anfang 2027 seine Elektroauto-Modelle VW ID.4 und ID.5 durch den VW ID. Tiguan. Das Elektro-SUV basiert weiterhin auf der MEB-Plattform.
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