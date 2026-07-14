Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
14.07.2026 16:00:00
heise+ | Erster Test: Samsungs neue Einstiegs-SSD heißt 990
Die Samsung SSD 980 bekommt eine Nachfolgerin. Die 990 ist rund doppelt so schnell, verwendet allerdings QLC-Speicher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
13.07.26
|Aktien von Samsung, SK hynix und Micron: Diese drei Risiken belasten die Chipriesen (finanzen.at)
|
13.07.26
|Nach NASDAQ-Hype: SK hynix reißt im Kurssturz auch die Samsung-Aktie mit in die Tiefe (finanzen.at)
|
07.07.26
|SpaceX, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Samsung - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
07.07.26
|SpaceX, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Samsung - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
07.07.26
|WDH/ROUNDUP 3: Samsung kann Markt mit Rekord nicht überzeugen - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
07.07.26
|Samsung-Aktie trotzdem unter Druck: Elektronikriese vermeldet Rekordgewinn - auch SK hynix gibt deutlich nach (dpa-AFX)
|
07.07.26
|ROUNDUP 3: Samsung kann Markt mit Rekordergebnis nicht überzeugen - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
07.07.26
|ROUNDUP 2: Samsung verbucht Rekordgewinne - und enttäuscht die Märkte (dpa-AFX)