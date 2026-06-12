KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.06.2026 12:00:00
heise+ | Es liegt nicht (nur) an KI, dass der Jobmarkt für Softwareentwickler härter wird
Die These, dass KI Softwareentwickler ablöst, hält sich. Massenentlassungen bei großen Techfirmen scheinen sie zu stützen. Doch das Bild ist differenzierter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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