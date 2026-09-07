E Ink Holdings Aktie
WKN DE: A0MWK4 / ISIN: TW0008069006
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07.09.2026 09:00:00
heise+ | ESP32-Projekt: E-Ink-Spieleanzeige für die Steam Machine im Selbstbau
Welches Spiel läuft gerade auf der Steam Machine? Ein ESP32 und ein vierfarbiges E-Ink-Display machen die Antwort direkt an der Front sichtbar. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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