Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
18.01.2026 17:30:00
heise+ | Europas Chip-Champion: Besuch in einer Halbleiterfabrik von Infineon
Der größte europäische Chiphersteller produziert essenzielle Leistungshalbleiter für E-Autos, E-Bikes, Computer und die Energiewende. Wir waren vor Ort.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
