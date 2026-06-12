Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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12.06.2026 11:34:00
heise+ | Fable 5 im Test: Das kann das teuerste Anthropic-Modell
Anthropic hat eine abgesichterte Variante seines omminösen Mythos-Modells veröffentlicht. Fable 5 ist doppelt so teurer – doch ist es auch besser?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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