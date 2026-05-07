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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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07.05.2026 10:30:00
heise+ | Famos fensterln: So behalten Sie im macOS-Fensterdschungel den Überblick
Der Mac bietet zahlreiche Bordmittel wie Mission Control, Spaces, Vollbild und Stage Manager, um Fenster zu verwalten. Wir zeigen, wie man sie sinnvoll nutzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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