HOLLYWOOD Aktie
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13.08.2026 17:15:00
heise+ | Farbenblindes Hollywood: Wie die Filmwelt Türkis-Orange wurde
Blockbuster-Produktionen setzen seit Jahren auf wiederkehrende Farbpaletten. Wir beleuchten die Hintergründe des Teal-&-Orange-Looks und neue Gegenbewegungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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